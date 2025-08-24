Ante Budimir avgjorde när Osasuna sänkte Valencia
- Osasuna-seger med 1–0 mot Valencia
- Ante Budimir matchvinnare för Osasuna
- Osasuna höll tätt bakåt
Målet i första halvleken blev matchens enda. Osasuna vann med 1–0 (1–0) hemma mot Valencia i La Liga.
Det var första segern för Osasuna. I premiären förlorade laget med 0–1 mot Real Madrid .
Espanyol nästa för Osasuna
Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt.
I nästa match möter Osasuna Espanyol borta på söndag 31 augusti 19.30. Valencia möter Getafe fredag 29 augusti 21.30 hemma.
Osasuna–Valencia 1–0 (1–0)
La Liga, El Sadar
Mål: 1–0 (9) Ante Budimir.
Varningar, Osasuna: Lucas Torro, Valentin Rosier.
Utvisningar, .
Nästa match:
Osasuna: Espanyol Barcelona, borta, 31 augusti
Valencia: Getafe, hemma, 29 augusti
