Osasuna-seger med 1–0 mot Valencia

Ante Budimir matchvinnare för Osasuna

Osasuna höll tätt bakåt

Målet i första halvleken blev matchens enda. Osasuna vann med 1–0 (1–0) hemma mot Valencia i La Liga.

Det var första segern för Osasuna. I premiären förlorade laget med 0–1 mot Real Madrid .

Espanyol nästa för Osasuna

Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match möter Osasuna Espanyol borta på söndag 31 augusti 19.30. Valencia möter Getafe fredag 29 augusti 21.30 hemma.

Osasuna–Valencia 1–0 (1–0)

La Liga, El Sadar

Mål: 1–0 (9) Ante Budimir.

Varningar, Osasuna: Lucas Torro, Valentin Rosier.

Utvisningar, .

Nästa match:

Osasuna: Espanyol Barcelona, borta, 31 augusti

Valencia: Getafe, hemma, 29 augusti