Uppgifter: Barcelona förbereder samtal om Romero

Barcelona uppges vara redo att intensifiera jakten på Cristian Romero.

Enligt spanska medier planerar klubben att ta nästa steg och inleda diskussioner om Tottenhams mittback.

Foto: Bildbyrån

Intresset för Cristian Romero ser ut att växa från Barcelonas sida. Enligt uppgifter förbereder klubben nu ett försök att öppna förhandlingar kring den argentinske försvararen.

Romero, som till vardags är lagkapten i Tottenham, ska finnas högt upp på Barcelonas önskelista inför kommande transferfönster. Däremot uppges den spanska klubben vara tveksam till den prislapp som nämnts kring spelaren.

Enligt rapporterna värderar Tottenham mittbacken till omkring 60 miljoner euro, motsvarande drygt 650 miljoner kronor – en summa Barcelona sägs vilja försöka förhandla ned.

Den 28-årige försvararen anslöt till Tottenham 2021. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig fram till 2029.