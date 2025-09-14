Äntligen seger för Älmhult mot Halmia

Älmhult-seger med 3–1 mot Halmia

Tredje raka förlusten för Halmia

Seger nummer 6 för Älmhult

Det blev sex förluster i rad för Älmhult i division 1 södra dam. Men borta mot Halmia kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Halmstad Arena slutade 1–3 (1–0).

I halvtid var Halmia alltså i ledningen med 1–0. Men Älmhult vände – och vann.

Halmia–Älmhult – mål för mål

Tilda Andersson, Emma Karlsson och Hanna Persson gjorde mål för Älmhult, och Isabella Grundström för Halmia.

Halmia har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Älmhult har en vinst och fyra förluster och 6–17 i målskillnad.

Det här betyder att Älmhult ligger på tionde plats i tabellen, och Halmia är på åttonde plats.

Söndag 21 september 16.00 spelar Halmia borta mot Qviding. Älmhult möter Rosengård hemma på Älmekulla 1 A, Älmevallen, Älmhult lördag 20 september 16.00.