Äntligen seger för Lidköpings FK – mot Segeltorp Fotboll

Lidköpings FK-seger med 3–2 mot Segeltorp Fotboll

Stina Callenvik gjorde två mål för Lidköpings FK

Sjunde raka förlusten för Segeltorp Fotboll

Lidköpings FK har till slut, efter 18 spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i division 1 mellersta dam. Säsongens första seger kom på bortaplan mot Segeltorp Fotboll, en match som Lidköpings FK vann med 3–2 (1–2).

I halvtid var Segeltorp Fotboll alltså i ledningen med 2–1. Men Lidköpings FK vände – och vann.

Stina Callenvik med två mål för Lidköpings FK

Stina Callenvik gjorde två mål, och Nova Pettersson ett mål för Lidköpings FK, målen för Segeltorp Fotboll gjordes av Sara Hagar och Katarina Kovijanic.

Det här var Segeltorp Fotbolls sjunde uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Segeltorp Fotboll ligger kvar på 13:e plats i tabellen, och Lidköpings FK sist, på 14:e plats.

Nästa motstånd för Segeltorp Fotboll är Husqvarna. Lagen möts söndag 31 augusti 13.00 på Vapenvallen. Lidköpings FK tar sig an FC Trollhättan borta fredag 29 augusti 19.30.