Ao Tanaka räddade poäng på övertid mot Liverpool

3–3 mellan Leeds och Liverpool

Ao Tanaka kvitterade på övertid

Leeds nu 16:e, Liverpool på åttonde plats

Det såg ut att bli förlust för Leeds mot Liverpool på lördagen i Premier League på Elland Road. Bortalaget ledde med 2–3 i slutet av matchen. Men på övertid slog Ao Tanaka till och gjorde 3–3 och räddade en poäng för Leeds.

Leeds–Liverpool – mål för mål

Efter pausen slog Hugo Ekitike till och gav Liverpool ledningen.

I 50:e minuten slog Hugo Ekitike till på nytt och gjorde 0–2. Målet var Hugo Ekitikes femte i Premier League.

I den 73:e minuten reducerade Dominic Calvert-Lewin för Leeds på straff.

I 75:e minuten kvitterade Anton Stach för Leeds.

Liverpool tog ledningen bara fem minuter senare genom Dominik Szoboszlai.

Kvitteringen kom på tilläggstid när Ao Tanaka slog till och gjorde mål för Leeds. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Leeds tredje oavgjorda match den här säsongen.

För tabellens utseende betyder det här att Leeds ligger på 16:e plats medan Liverpool har åttondeplatsen. Ett fint lyft i tabellen för Liverpool som så sent som den 29 november låg på 13:e plats.

I nästa omgång har Leeds Brentford borta på Brentford Community Stadium, söndag 14 december 17.30. Liverpool spelar hemma mot Brighton lördag 13 december 16.00.

Leeds–Liverpool 3–3 (0–0)

Premier League, Elland Road

Mål: 0–1 (48) Hugo Ekitike, 0–2 (50) Hugo Ekitike, 1–2 (73) Dominic Calvert-Lewin, 2–2 (75) Anton Stach, 2–3 (80) Dominik Szoboszlai, 3–3 (90) Ao Tanaka.

Varningar, Leeds: Pascal Struijk, Jayden Bogle, Gabriel Gudmundsson. Liverpool: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Conor Bradley.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leeds: 1-1-3

Liverpool: 1-2-2

Nästa match:

Leeds: Brentford, borta, 14 december

Liverpool: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 13 december