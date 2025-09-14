Aphrem och Hillemar heta när Assyriska besegrade Vasalund

Assyriska vann med 2–1 mot Vasalund

Linus Hillemar avgjorde för Assyriska

Andra raka segern för Assyriska

Assyriska vann mot Vasalund på Skytteholms IP på söndagen. Matchen i Ettan norra herr slutade 1–2 (0–1). Linus Hillemar stod för Assyriskas avgörande mål efter 83 minuter.

FC Arlanda nästa för Assyriska

Gästerna Assyriska tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Christian Aphrem. Vasalund kvitterade till 1–1 i 81:a minuten.

Men med sju minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Linus Hillemar.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Vasalund med 13–7 och Assyriska med 8–8 i målskillnad. Det här var Vasalunds tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Assyriskas femte uddamålsseger.

För Assyriska gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan Vasalund är på tredje plats. Så sent som den 13 september låg Assyriska på tionde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Assyriska FF med 3–0.

Lördag 20 september 13.00 spelar Vasalund borta mot Örebro Syrianska. Assyriska möter FC Arlanda hemma på Södertälje Fotbollsarena söndag 21 september 16.00.

Vasalund–Assyriska 1–2 (0–1)

Ettan norra herr, Skytteholms IP

Mål: 0–1 (44) Christian Aphrem, 1–1 (81) Självmål, 1–2 (83) Linus Hillemar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vasalund: 3-0-2

Assyriska: 3-0-2

Nästa match:

Vasalund: Örebro Syrianska IF, borta, 20 september

Assyriska: FC Arlanda, hemma, 21 september