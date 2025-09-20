Argjend Malaj gjorde två mål när Rosengård vann mot Skövde AIK

Rosengård segrade – 3–1 mot Skövde AIK

Rosengårds Argjend Malaj tvåmålsskytt

Andra förlusten i följd för Skövde AIK

Det blev Rosengård som vann matchen hemma mot Skövde AIK i Ettan södra herr på lördagen. 3–1 (2–0) slutade matchen.

Argjend Malaj gjorde två mål, och Cihan Sener ett mål för Rosengård, enda målskytt för Skövde AIK blev Hannes Forsgård.

Rosengårds nya tabellposition är femte plats medan Skövde AIK är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Skövde AIK med 4–1.

I nästa match möter Rosengård Lunds BK borta på fredag 26 september 19.00. Skövde AIK möter Ängelholm lördag 27 september 15.00 hemma.