Arnor Traustasons mål gav 1–1 för Norrköping mot Halmstad

Halmstad och Norrköping kryssade

Arnor Traustason kvitterade i 52:a minuten

Halmstad nu 13:e, Norrköping på elfte plats

Halmstads Rocco Ascone gjorde mål i första halvlek hemma mot Norrköping i Allsvenskan. I andra halvlek kvitterade Norrköping genom Arnor Traustason i 52:a minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål, och matchen slutade 1–1.

Halmstad–Norrköping – mål för mål

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Halmstad tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Rocco Ascone på straff. Direkt efter pausen slog Arnor Traustason till och kvitterade för Norrköping. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Halmstads fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Halmstad på 13:e plats och Norrköping på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Norrköping med 3–0.

Måndag 22 september möter Halmstad Värnamo borta 19.00 och Norrköping möter AIK hemma 19.10.

Halmstad–Norrköping 1–1 (1–0)

Allsvenskan, Örjans Vall

Mål: 1–0 (30) Rocco Ascone, 1–1 (52) Arnor Traustason.

Varningar, Halmstad: Filip Schyberg, Pascal Gregor. Norrköping: Alexander Fransson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Halmstad: 1-1-3

Norrköping: 2-1-2

Nästa match:

Halmstad: IFK Värnamo, borta, 22 september

Norrköping: AIK, hemma, 22 september