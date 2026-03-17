Arsenal vann – får spela kvartsfinal
- Seger för Arsenal – 3–1 totalt
- Eberechi Eze avgjorde för Arsenal
- Arsenal höll tätt bakåt
Arsenal har vunnit Champions League Åttondelsfinal mot Bayer Leverkusen. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–0 till Arsenal, vilket betyder att Arsenal står som segrare med totala resultatet 3–1.
Arsenal–Bayer Leverkusen – mål för mål
Eberechi Eze gav Arsenal ledningen i 36:e minuten.
Declan Rice fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Arsenal. Det fastställde slutresultatet till 2–0.
Arsenal–Bayer Leverkusen 2–0 (1–0), 3–1 totalt
Champions League Åttondelsfinal, Emirates Stadium
Mål: 1–0 (36) Eberechi Eze, 2–0 (63) Declan Rice.
Varningar, Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios.
