Arsenal vann – får spela kvartsfinal

Seger för Arsenal – 3–1 totalt

Eberechi Eze avgjorde för Arsenal

Arsenal höll tätt bakåt

Arsenal har vunnit Champions League Åttondelsfinal mot Bayer Leverkusen. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 2–0 till Arsenal, vilket betyder att Arsenal står som segrare med totala resultatet 3–1.

Arsenal–Bayer Leverkusen – mål för mål

Eberechi Eze gav Arsenal ledningen i 36:e minuten.

Declan Rice fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Arsenal. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Arsenal–Bayer Leverkusen 2–0 (1–0), 3–1 totalt

Champions League Åttondelsfinal, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (36) Eberechi Eze, 2–0 (63) Declan Rice.

Varningar, Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios.