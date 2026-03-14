Arsenals segerrad fortsätter efter 2–0 mot Everton

Arsenal-seger med 2–0 mot Everton

Arsenals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Viktor Gyökeres matchvinnare för Arsenal

Arsenal och Everton möttes på lördagen på Emirates Stadium. Arsenal hade tre vinster i rad i Premier League inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Det här var 15:e gången den här säsongen som Arsenals målvakter höll nollan.

Bournemouth nästa för Arsenal

Viktor Gyökeres gjorde 1–0 till Arsenal med en minuter kvar att spela. 2–0-målet kom på övertid när Max Dowman slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Arsenal fortsätter toppa tabellen och Everton ligger på åttonde plats i tabellen.

I nästa omgång har Arsenal Bournemouth hemma på Emirates Stadium, lördag 11 april 13.30. Everton spelar hemma mot Chelsea lördag 21 mars 18.30.

Arsenal–Everton 2–0 (0–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (89) Viktor Gyökeres, 2–0 (90) Max Dowman.

Varningar, Everton: David Moyes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-1-0

Everton: 2-0-3

Nästa match:

Arsenal: AFC Bournemouth, hemma, 11 april 13.30

Everton: Chelsea FC, hemma, 21 mars 18.30