Arsenals segerrad fortsätter efter 2–0 mot Everton

FotbollDirekt
Arsenal och Everton möttes på lördagen på Emirates Stadium. Arsenal hade tre vinster i rad i Premier League inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–0 (0–0).

Det här var 15:e gången den här säsongen som Arsenals målvakter höll nollan.

Bournemouth nästa för Arsenal

Viktor Gyökeres gjorde 1–0 till Arsenal med en minuter kvar att spela. 2–0-målet kom på övertid när Max Dowman slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Arsenal fortsätter toppa tabellen och Everton ligger på åttonde plats i tabellen.

I nästa omgång har Arsenal Bournemouth hemma på Emirates Stadium, lördag 11 april 13.30. Everton spelar hemma mot Chelsea lördag 21 mars 18.30.

Arsenal–Everton 2–0 (0–0)

Premier League, Emirates Stadium

Mål: 1–0 (89) Viktor Gyökeres, 2–0 (90) Max Dowman.

Varningar, Everton: David Moyes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arsenal: 4-1-0

Everton: 2-0-3

Nästa match:

Arsenal: AFC Bournemouth, hemma, 11 april 13.30

Everton: Chelsea FC, hemma, 21 mars 18.30

