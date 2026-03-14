Arsenals segerrad fortsätter efter 2–0 mot Everton
- Arsenal-seger med 2–0 mot Everton
- Arsenals fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Viktor Gyökeres matchvinnare för Arsenal
Arsenal och Everton möttes på lördagen på Emirates Stadium. Arsenal hade tre vinster i rad i Premier League inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–0 (0–0).
Det här var 15:e gången den här säsongen som Arsenals målvakter höll nollan.
Bournemouth nästa för Arsenal
Viktor Gyökeres gjorde 1–0 till Arsenal med en minuter kvar att spela. 2–0-målet kom på övertid när Max Dowman slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.
Resultatet innebär att Arsenal fortsätter toppa tabellen och Everton ligger på åttonde plats i tabellen.
I nästa omgång har Arsenal Bournemouth hemma på Emirates Stadium, lördag 11 april 13.30. Everton spelar hemma mot Chelsea lördag 21 mars 18.30.
Arsenal–Everton 2–0 (0–0)
Premier League, Emirates Stadium
Mål: 1–0 (89) Viktor Gyökeres, 2–0 (90) Max Dowman.
Varningar, Everton: David Moyes.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Arsenal: 4-1-0
Everton: 2-0-3
Nästa match:
Arsenal: AFC Bournemouth, hemma, 11 april 13.30
Everton: Chelsea FC, hemma, 21 mars 18.30
