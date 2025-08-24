Assyriska avgjorde i första halvlek mot Örebro Syrianska

Assyriska vann med 3–1 mot Örebro Syrianska

Samuel Uddenberg Edgren avgjorde för Assyriska

Fjärde raka förlusten för Örebro Syrianska

Söndagens matchen mellan Assyriska och Örebro Syrianska i Ettan norra herr avgjordes redan i första halvleken. Hemmalaget Assyriska ledde med 3–1 i paus, och resultatet stod sig matchen ut.

Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg om matchen:

– Riktigt bra start och ett tidigt ledningsmål. Tre individuella misstag på 13 minuter i första halvlek avgör matchen. Vi gör ett tappert försök i andra halvlek men får inte in bollen. Vi får titta oss själva i spegeln ta nya tag till veckan.

I och med detta har Örebro Syrianska fyra förluster i rad.

Hammarby TFF nästa för Assyriska

Örebro Syrianska startade matchen bäst och tog ledningen. Bilal Fousseni gjorde målet, redan i sjätte minuten.

Assyriska kvitterade till 1–1 i 26:e minuten, när Martin Haddad fick träff.

Laget tog också ledningen i 34:e minuten, genom Samuel Uddenberg Edgren.

Assyriska gjorde också 3–1 alldeles före halvtidspausen, genom Felix Feider Aaltonen. Feider Aaltonen fullbordade därmed Assyriskas vändning. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Assyriska med 3–1.

Assyriska ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Örebro Syrianska är på 15:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro Syrianska IF med 1–0.

I nästa match möter Assyriska Hammarby TFF borta på måndag 1 september 19.00. Örebro Syrianska möter Nordic United FC söndag 31 augusti 16.00 hemma.

Assyriska–Örebro Syrianska 3–1 (3–1)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 0–1 (6) Bilal Fousseni, 1–1 (26) Martin Haddad, 2–1 (34) Samuel Uddenberg Edgren, 3–1 (40) Felix Feider Aaltonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Assyriska: 3-0-2

Örebro Syrianska: 0-1-4

Nästa match:

Assyriska: Hammarby Talang FF, borta, 1 september

Örebro Syrianska: Nordic United FC, hemma, 31 augusti