Assyriska tog klar seger mot IF Karlstad

Assyriska vann med 2–0 mot IF Karlstad

Felix Feider Aaltonen matchvinnare för Assyriska

Tredje förlusten i rad för IF Karlstad

Assyriska startade bra i matchen mot IF Karlstad på hemmaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Ettan norra herr.

Vasalund nästa för Assyriska

Assyriska tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Felix Feider Aaltonen. Direkt efter pausen ökade Lucas Shlimon Assyriskas ledning. 2–0-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Assyriska med 6–8 och IF Karlstad med 10–10 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Assyriska nu ligger på åttonde plats. IF Karlstad är på femte plats.

I nästa omgång har Assyriska Vasalund borta på Skytteholms IP, söndag 14 september 16.00. IF Karlstad spelar hemma mot Karlberg lördag 13 september 16.00.

Assyriska–IF Karlstad 2–0 (1–0)

Ettan norra herr, Södertälje Fotbollsarena

Mål: 1–0 (42) Felix Feider Aaltonen, 2–0 (53) Lucas Shlimon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Assyriska: 2-0-3

IF Karlstad: 2-0-3

Nästa match:

Assyriska: Vasalunds IF, borta, 14 september

IF Karlstad: Karlbergs BK, hemma, 13 september