Atalanta tog hem segern mot Lecce – Charles De Ketelaere matchvinnare

Atalanta vann med 4–1 mot Lecce

Charles De Ketelaere tvåmålsskytt för Atalanta

Andra förlusten i rad för Lecce

Atalanta besegrade Lecce på hemmaplan i söndagens match i Serie A. 4–1 (1–0) slutade matchen.

Charles De Ketelaere gjorde två mål för Atalanta

Matchen förblev jämn målmässigt till Atalanta tog ledningen i 37:e minuten, genom Giorgio Scalvini. Direkt efter pausen ökade Charles De Ketelaere Atalantas ledning.

I 70:e minuten nätade Nicola Zalewski, och gjorde 3–0.

I 73:e minuten ökade Charles De Ketelaere ledningen ytterligare.

Med åtta minuter kvar att spela reducerade Lecce genom N’dri Konan. Mer än så blev det dock inte för Lecce.

Senaste mötet lagen emellan, på Gewiss Stadium, slutade oavgjort, 1–1.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 april.

Atalanta tar sig an Torino i nästa match borta söndag 21 september 15.00. Lecce möter Cagliari hemma fredag 19 september 20.45.

Atalanta–Lecce 4–1 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (37) Giorgio Scalvini, 2–0 (51) Charles De Ketelaere, 3–0 (70) Nicola Zalewski, 4–0 (73) Charles De Ketelaere, 4–1 (82) N’dri Konan.

Nästa match:

Atalanta: Torino, borta, 21 september

Lecce: Cagliari, hemma, 19 september