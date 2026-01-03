Atalantas starka svit mot Roma fortsätter

Atalanta-seger med 1–0 mot Roma

Giorgio Scalvini matchvinnare för Atalanta

Seger nummer 6 för Atalanta

Roma har varit lite av ett favoritmotstånd för Atalanta. På lördagen tog Atalanta ännu en seger hemma mot Roma. Matchen i Serie A slutade 1–0 (1–0). Det var Atalantas fjärde raka seger mot just Roma.

Segermålet för Atalanta stod Giorgio Scalvini för efter tolv minuter.

Atalanta höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Atalanta–Roma – mål för mål

Atalanta har tre segrar och två förluster och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Roma har två vinster och tre förluster och 5–5 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Atalanta ligger på åttonde plats medan Roma har femteplatsen. Så sent som den 20 december låg Atalanta på tolfte plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på Stadio Olimpico, Rome den 19 april.

Nästa motstånd för Atalanta är Bologna. Lagen möts onsdag 7 januari 18.30 på Stadio Renato Dell’Ara.

Atalanta–Roma 1–0 (1–0)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 1–0 (12) Giorgio Scalvini.

Varningar, Atalanta: Marten De Roon, Raffaele Palladino. Roma: Gianluca Mancini, Mario Hermoso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 3-0-2

Roma: 2-0-3

Nästa match:

Atalanta: Bologna, borta, 7 januari 18.30