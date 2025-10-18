Atletico Madrid sänkte Osasuna – Thiago Almada matchhjälte

Atletico Madrid vann med 1–0 mot Osasuna

Thiago Almada avgjorde för Atletico Madrid

Fjärde segern för Atletico Madrid

Målet i andra halvleken blev matchavgörande när Atletico Madrid vann med 1–0 (0–0) hemma mot Osasuna i La Liga.

Resultatet innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Atletico Madrid.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Atletico Madrid, som nu har fyra raka segrar.

Atletico Madrid–Osasuna – mål för mål

Det här var Atletico Madrids andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Osasunas fjärde uddamålsförlust.

Atletico Madrid ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Osasuna är på tolfte plats. Noteras kan att Atletico Madrid sedan den 20 september har avancerat nio placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt den 13 maj.

I nästa omgång har Atletico Madrid Real Betis borta på Benito Villamarín, måndag 27 oktober 21.00. Osasuna spelar hemma mot Celta Vigo söndag 26 oktober 18.30.

Atletico Madrid–Osasuna 1–0 (0–0)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (69) Thiago Almada.

Varningar, Atletico Madrid: Koke. Osasuna: Alejandro Catena, Raul Garcia, Enzo Boyomo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-2-0

Osasuna: 1-1-3

Nästa match:

Atletico Madrid: Real Betis, borta, 27 oktober

Osasuna: Celta Vigo, hemma, 26 oktober