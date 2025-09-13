Atletico Madrid vann hemma mot Villarreal

Atletico Madrid vann med 2–0 mot Villarreal

Pablo Barrios avgjorde för Atletico Madrid

Atletico Madrid nu nionde, Villarreal på fjärde plats

Atletico Madrid hade ledningen i halvtid mot Villarreal på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i La Liga.

Mallorca nästa för Atletico Madrid

Atletico Madrid startade matchen bäst och tog ledningen. Pablo Barrios gjorde målet, redan i nionde minuten. Direkt efter pausen ökade Nicolas Gonzalez Atletico Madrids ledning. 2–0-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Atletico Madrid ligger på nionde plats medan Villarreal har fjärdeplatsen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 maj.

Söndag 21 september 16.15 spelar Atletico Madrid borta mot Mallorca. Villarreal möter Osasuna hemma på Estadio de la Cerámica lördag 20 september 18.30.

Atletico Madrid–Villarreal 2–0 (1–0)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (9) Pablo Barrios, 2–0 (52) Nicolas Gonzalez.

Nästa match:

Atletico Madrid: Mallorca, borta, 21 september

Villarreal: Osasuna, hemma, 20 september