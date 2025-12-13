Atletico Madrids starka svit mot Valencia fortsätter

Seger för Atletico Madrid med 2–1 mot Valencia

Atletico Madrids sjunde seger på de senaste nio matcherna

Antoine Griezmann matchvinnare för Atletico Madrid

Atletico Madrid har haft det lätt mot Valencia i La Liga. Och på lördagen vann Atletico Madrid på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) hemma på Wanda Metropolitano. Det var Atletico Madrids fjärde raka seger mot Valencia.

Antoine Griezmann blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 74 minuter.

Segern var Atletico Madrids sjunde på de senaste nio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.

Girona nästa för Atletico Madrid

Koke öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Atletico Madrid en tidig ledning.

Lucas Beltran fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Andre Almeida och kvitterade för Valencia.

I 74:e minuten avgjorde Antoine Griezmann matchen. Målet var Antoine Griezmanns femte i La Liga.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj.

I nästa match möter Atletico Madrid Girona borta på söndag 21 december 14.00. Valencia möter Mallorca fredag 19 december 21.00 hemma.

Atletico Madrid–Valencia 2–1 (1–0)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (17) Koke, 1–1 (63) Lucas Beltran (Andre Almeida), 2–1 (74) Antoine Griezmann.

Varningar, Atletico Madrid: Antoine Griezmann, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Marc Pubill. Valencia: Hugo Duro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-0-2

Valencia: 1-3-1

Nästa match:

Atletico Madrid: Girona, borta, 21 december 14.00

Valencia: Mallorca, hemma, 19 december 21.00