Prenumerera

Logga in

Atletico Madrids starka svit mot Valencia fortsätter

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för Atletico Madrid med 2–1 mot Valencia

  • Atletico Madrids sjunde seger på de senaste nio matcherna

  • Antoine Griezmann matchvinnare för Atletico Madrid

Atletico Madrid har haft det lätt mot Valencia i La Liga. Och på lördagen vann Atletico Madrid på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) hemma på Wanda Metropolitano. Det var Atletico Madrids fjärde raka seger mot Valencia.

Antoine Griezmann blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 74 minuter.

Segern var Atletico Madrids sjunde på de senaste nio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.

Girona nästa för Atletico Madrid

Koke öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Atletico Madrid en tidig ledning.

Lucas Beltran fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Andre Almeida och kvitterade för Valencia.

I 74:e minuten avgjorde Antoine Griezmann matchen. Målet var Antoine Griezmanns femte i La Liga.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj.

I nästa match möter Atletico Madrid Girona borta på söndag 21 december 14.00. Valencia möter Mallorca fredag 19 december 21.00 hemma.

Atletico Madrid–Valencia 2–1 (1–0)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (17) Koke, 1–1 (63) Lucas Beltran (Andre Almeida), 2–1 (74) Antoine Griezmann.

Varningar, Atletico Madrid: Antoine Griezmann, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Marc Pubill. Valencia: Hugo Duro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 3-0-2

Valencia: 1-3-1

Nästa match:

Atletico Madrid: Girona, borta, 21 december 14.00

Valencia: Mallorca, hemma, 19 december 21.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt