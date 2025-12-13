Atletico Madrids starka svit mot Valencia fortsätter
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Atletico Madrid med 2–1 mot Valencia
- Atletico Madrids sjunde seger på de senaste nio matcherna
- Antoine Griezmann matchvinnare för Atletico Madrid
Atletico Madrid har haft det lätt mot Valencia i La Liga. Och på lördagen vann Atletico Madrid på nytt – den här gången med 2–1 (1–0) hemma på Wanda Metropolitano. Det var Atletico Madrids fjärde raka seger mot Valencia.
Antoine Griezmann blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 74 minuter.
Segern var Atletico Madrids sjunde på de senaste nio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.
Girona nästa för Atletico Madrid
Koke öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Atletico Madrid en tidig ledning.
Lucas Beltran fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Andre Almeida och kvitterade för Valencia.
I 74:e minuten avgjorde Antoine Griezmann matchen. Målet var Antoine Griezmanns femte i La Liga.
Lagen spelar mot varandra igen den 3 maj.
I nästa match möter Atletico Madrid Girona borta på söndag 21 december 14.00. Valencia möter Mallorca fredag 19 december 21.00 hemma.
Atletico Madrid–Valencia 2–1 (1–0)
La Liga, Wanda Metropolitano
Mål: 1–0 (17) Koke, 1–1 (63) Lucas Beltran (Andre Almeida), 2–1 (74) Antoine Griezmann.
Varningar, Atletico Madrid: Antoine Griezmann, Giuliano Simeone, Alexander Sorloth, Marc Pubill. Valencia: Hugo Duro.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atletico Madrid: 3-0-2
Valencia: 1-3-1
Nästa match:
Atletico Madrid: Girona, borta, 21 december 14.00
Valencia: Mallorca, hemma, 19 december 21.00
Den här artikeln handlar om: