Augsburg föll mot Eintracht Frankfurt borta

Eintracht Frankfurt-seger med 1–0 mot Augsburg

Ritsu Doan matchvinnare för Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt höll nollan

Augsburg förlorade mötet med Eintracht Frankfurt på bortaplan med 0–1 (0–0) i Bundesliga på lördagen.

Segermålet för Eintracht Frankfurt stod Ritsu Doan för efter 68 minuter.

Hamburg nästa för Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Augsburg har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad.

Den 25 april tar lagen sig an varandra igen, då på WWK ARENA.

Nästa motstånd för Augsburg är Werder Bremen. Lagen möts lördag 20 december 15.30 på WWK ARENA.

Eintracht Frankfurt–Augsburg 1–0 (0–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (68) Ritsu Doan.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Oscar Hojlund. Augsburg: Chrislain Matsima, Alexis Claude-Maurice, Cedric Zesiger.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 3-1-1

Augsburg: 2-0-3

Nästa match:

Augsburg: Werder Bremen, hemma, 20 december 15.30