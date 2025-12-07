Auxerre vinnare igen – efter nio matcher utan seger

Auxerre-seger med 3–1 mot Metz

Oussama El Azzouzi avgjorde för Auxerre

Tredje förlusten i följd för Metz

Det blev tio matcher. Men nu har Auxerre till slut vunnit i Ligue 1 herr. Laget vann på hemmaplan mot Metz, med 3–1 (2–1).

Auxerre–Metz – mål för mål

Lassine Sinayoko gjorde 1–0 till Auxerre i 36:e minuten på straff.

Auxerre gjorde 2–0 i 39:e minuten när Oussama El Azzouzi slog till efter pass från Sekou Mara.

Bara sex minuter senare var det Gauthier Hein som såg till att Metz reducerade till 2–1.

3–1-målet kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela när Kevin Danois slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Saint Symphorien.

Nästa motstånd för Auxerre är Lille. Lagen möts söndag 14 december 17.15 på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Auxerre–Metz 3–1 (2–1)

Ligue 1 herr, Stade de l’Abbe-Deschamps

Mål: 1–0 (36) Lassine Sinayoko, 2–0 (39) Oussama El Azzouzi (Sekou Mara), 2–1 (45) Gauthier Hein, 3–1 (89) Kevin Danois.

Varningar, Auxerre: Gideon Mensah, Rudy Matondo. Metz: Jessy Deminguet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Auxerre: 1-2-2

Metz: 2-0-3

Nästa match:

Auxerre: LOSC Lille, hemma, 14 december