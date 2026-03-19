AZ för tuffa för Sparta Prag – förlust med 0–4

AZ-seger med 4–0 mot Sparta Prag

Isak Steiner Jensen matchvinnare för AZ

Andra raka segern för AZ

Sparta Prag blev besegrade av AZ på hemmaplan i Conference League herr, där matchen på torsdagen slutade 0–4 (0–1).

Sparta Prag–AZ – mål för mål

AZ tog en tidig ledning när Isak Steiner Jensen nätade redan i åttonde minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Troy Parrott framspelad av Denso Kasius och ökade ledningen för AZ. I 62:a minuten slog Sven Mijnans till och gjorde 0–3. Till slut kom också 0–4 genom Ro-Zangelo Daal i 73:e minuten.

När lagen senast möttes blev det seger för AZ med 2–1.

Mål: 0–1 (8) Isak Steiner Jensen, 0–2 (58) Troy Parrott (Denso Kasius), 0–3 (62) Sven Mijnans, 0–4 (73) Ro-Zangelo Daal.

Varningar, Sparta Prag: Jan Kuchta, Albion Rrahmani. AZ: Denso Kasius, Isak Steiner Jensen.