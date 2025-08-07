Prenumerera

Bara oavgjort i första mötet för Rapid Wien

    • Oavgjort mellan Rapid Wien och Dundee U

    • Zachary Sapsford kvitterade i 75:e minuten

    • Dundee U blir nästa motstånd för Rapid Wien

    Rapid Wien lyckades bara få oavgjort, 2–2 (2–1), på hemmaplan i första matchen mot Dundee U i Conference League Tredje kvalomgången herr. Därmed har laget en tuff uppgift inför returen borta på torsdag 14 augusti 20.45.

    Rapid Wien–Dundee U – mål för mål

    Matchen förblev jämn målmässigt till Rapid Wien tog ledningen i 27:e minuten, genom Petter Nosakhare Dahl.

    Dundee U kvitterade till 1–1 i 34:e minuten, när Max Watters hittade rätt.

    Rapid Wien tog ledningen alldeles före halvtidspausen, genom Matthias Seidl. Det dröjde till den 75:e minuten innan Zachary Sapsford kvitterade för Dundee U. 2–2-målet blev matchens sista.

    Rapid Wien–Dundee U 2–2 (2–1)

    Conference League Tredje kvalomgången herr

    Mål: 1–0 (27) Petter Nosakhare Dahl, 1–1 (34) Max Watters, 2–1 (44) Matthias Seidl, 2–2 (75) Zachary Sapsford.

    Nästa match:

    14 augusti, 20.45, Dundee U–Rapid Wien

