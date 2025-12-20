Bayer Leverkusen segrade mot Red Bull Leipzig på bortaplan

Seger för Bayer Leverkusen med 3–1 mot Red Bull Leipzig

Patrik Schick matchvinnare för Bayer Leverkusen

Andra raka segern för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen vann lördagens match borta mot Red Bull Leipzig i Bundesliga. I halvtid ledde laget med 2–1, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 3–1.

Red Bull Leipzig–Bayer Leverkusen – mål för mål

Red Bull Leipzig tog ledningen i 35:e minuten genom Xaver Schlager.

Bayer Leverkusen kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Martin Terrier.

Laget tog ledningen bara fyra minuter senare genom Patrik Schick på passning från Nathan Tella.

1–3-målet kom på tilläggstid när Montrell Culbreath slog till och gjorde mål. Culbreath fullbordade därmed Bayer Leverkusens vändning.

Red Bull Leipzig har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bayer Leverkusen har tre vinster och två förluster och 9–6 i målskillnad.

För Red Bull Leipzig gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Bayer Leverkusen är på tredje plats.

Lagen möts igen 2 maj på BayArena.

I nästa match, lördag 10 januari möter Red Bull Leipzig St Pauli borta på Millerntor Stadion 15.30 medan Bayer Leverkusen spelar hemma mot VfB Stuttgart 18.30.

Red Bull Leipzig–Bayer Leverkusen 1–3 (1–2)

Bundesliga, Red Bull Arena Leipzig

Mål: 1–0 (35) Xaver Schlager, 1–1 (40) Martin Terrier, 1–2 (44) Patrik Schick (Nathan Tella), 1–3 (90) Montrell Culbreath.

Varningar, Red Bull Leipzig: Castello Lukeba. Bayer Leverkusen: Arthur, Axel Tape-Kobrissa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Red Bull Leipzig: 2-1-2

Bayer Leverkusen: 3-0-2

Nästa match:

Red Bull Leipzig: St Pauli, borta, 10 januari 15.30

Bayer Leverkusen: VfB Stuttgart, hemma, 10 januari 18.30