Bayer Leverkusen segrade mot St Pauli på hemmaplan

Bayer Leverkusen vann med 4–0 mot St Pauli

Jarell Quansah avgjorde för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusens starka defensiv briljerade

Bayer Leverkusen vann lördagens match hemma mot St Pauli i Bundesliga. I halvtid ledde laget med 2–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–0.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Bayer Leverkusens målvakter höll nollan.

Union Berlin nästa för Bayer Leverkusen

Jarell Quansah öppnade målskyttet redan i 13:e minuten och gav Bayer Leverkusen en tidig ledning. Patrik Schick fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i 14:e minuten efter förarbete av Lucas Vazquez.

Direkt efter pausen ökade Edmond Tapsoba Bayer Leverkusens ledning med assist av Aleix Garcia. Ernest Poku gjorde också 4–0 i 78:e minuten.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bayer Leverkusen vunnit.

Lördag 21 februari 15.30 spelar Bayer Leverkusen borta mot Union Berlin. St Pauli möter Werder Bremen hemma på Millerntor Stadion söndag 22 februari 17.30.

Bayer Leverkusen–St Pauli 4–0 (2–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (13) Jarell Quansah, 2–0 (14) Patrik Schick (Lucas Vazquez), 3–0 (52) Edmond Tapsoba (Aleix Garcia), 4–0 (78) Ernest Poku.

Varningar, St Pauli: Karol Mets.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 3-1-1

St Pauli: 1-2-2

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Union Berlin, borta, 21 februari 15.30

St Pauli: Werder Bremen, hemma, 22 februari 17.30