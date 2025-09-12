Bayer Leverkusen vann mot Eintracht Frankfurt efter Alex Grimaldos två mål

Bayer Leverkusen vann med 3–1 mot Eintracht Frankfurt

Alex Grimaldo med två mål för Bayer Leverkusen

Patrik Schick matchvinnare för Bayer Leverkusen

Det blev Bayer Leverkusen som gick segrande ur mötet med Eintracht Frankfurt i Bundesliga på hemmaplan, med 3–1 (2–0).

Bayer Leverkusen startade matchen bäst och tog ledningen. Alex Grimaldo gjorde målet, redan i tionde minuten.

Bayer Leverkusen ökade ledningen till 2–0 på tilläggstid i första halvleken, genom Patrik Schick på straff. Direkt efter pausen slog Can Uzun till och reducerade åt Eintracht Frankfurt. Men mer än så orkade Eintracht Frankfurt inte med.

3–1-målet kom på övertid, när Alex Grimaldo återigen slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För Bayer Leverkusen gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Eintracht Frankfurt är på tredje plats.

Lagen möts på nytt på Deutsche Bank Park den 31 januari.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Mönchengladbach. Lagen möts söndag 21 september 17.30 på BayArena.

Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (2–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (10) Alex Grimaldo, 2–0 (45) Patrik Schick, 2–1 (52) Can Uzun, 3–1 (90) Alex Grimaldo.

Varningar, Bayer Leverkusen: Robert Andrich, Ezequiel Fernandez, Lucas Vazquez. Eintracht Frankfurt: Arthur Theate, Can Uzun, Sepe Elye Wahi.

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Borussia Mönchengladbach, hemma, 21 september