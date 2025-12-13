Bayer Leverkusens segerrad mot Köln intakt

Seger för Bayer Leverkusen med 2–0 mot Köln

Martin Terrier matchvinnare för Bayer Leverkusen

Seger nummer 8 för Bayer Leverkusen

Tre raka segrar hade Bayer Leverkusen mot just Köln i Bundesliga inför lördagens match. Och på lördagen segrade Bayer Leverkusen på nytt – den här gången med 2–0 (0–0) hemma på BayArena.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Bayer Leverkusen höll nollan.

Red Bull Leipzig nästa för Bayer Leverkusen

Efter en mållös första halvlek gjorde Martin Terrier 1–0 till Bayer Leverkusen i den 66:e minuten.

I 72:a minuten ökade Robert Andrich ledningen på pass av Aleix Garcia. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Det här betyder att Bayer Leverkusen är kvar på fjärde plats och Köln stannar på nionde plats, i serien.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april på RheinEnergieStadion.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Red Bull Leipzig. Lagen möts lördag 20 december 18.30 på Red Bull Arena.

Bayer Leverkusen–Köln 2–0 (0–0)

Bundesliga, BayArena

Mål: 1–0 (66) Martin Terrier, 2–0 (72) Robert Andrich (Aleix Garcia).

Varningar, Bayer Leverkusen: Arthur, Jarell Quansah. Köln: Eric Martel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayer Leverkusen: 3-0-2

Köln: 0-2-3

Nästa match:

Bayer Leverkusen: RB Leipzig, borta, 20 december 18.30