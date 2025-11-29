Bayern Münchens fina svit fortsätter mot St Pauli

Bayern München-seger med 3–1 mot St Pauli

Bayern Münchens nionde seger på de senaste tio matcherna

Luis Diaz matchvinnare för Bayern München

St Pauli är lite av ett drömmotstånd för Bayern München. På lördagen vann Bayern München på nytt – den här gången hemma på Allianz Arena. Matchen i Bundesliga slutade 3–1 (1–1). Det var Bayern Münchens sjätte raka seger mot St Pauli.

Det betyder att Bayern München ännu inte har förlorat den här säsongen, efter elva vinster och en oavgjorda matcher.

Därmed har Bayern München vunnit sju matcher i rad på hemmaplan.

VfB Stuttgart nästa för Bayern München

Gästerna St Pauli startade matchen bäst och tog ledningen när Andreas Hountondji slog till redan i sjätte minuten.

Bayern München kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan genom Raphael Guerreiro.

Ledningsmålet till 2–1 kom på tilläggstid när Luis Diaz slog till och gjorde mål för Bayern München.

3–1-målet för Bayern München kom direkt därefter när Nicolas Jackson på övertid gjorde mål. Jackson fullbordade därmed lagets vändning.

St Pauli ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Bayern München leder serien.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 april på Millerntor-Stadion.

På lördag 6 december 15.30 spelar Bayern München borta mot VfB Stuttgart och St Pauli borta mot Köln.

Bayern München–St Pauli 3–1 (1–1)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 0–1 (6) Andreas Hountondji, 1–1 (44) Raphael Guerreiro, 2–1 (90) Luis Diaz, 3–1 (90) Nicolas Jackson.

Varningar, Bayern München: Jonathan Tah. St Pauli: Karol Mets.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 4-1-0

St Pauli: 0-0-5

Nästa match:

Bayern München: VfB Stuttgart, borta, 6 december

St Pauli: FC Köln, borta, 6 december