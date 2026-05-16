Uppgifter: Liverpool överväger Antonio Nusa

Liverpool jagar offensiv förstärkning inför nästa säsong.

Nu uppges RB Leipzigs norske ytter Antonio Nusa finnas med på klubbens önskelista.

Liverpool ser över alternativ för att förstärka offensiven i sommar. Nu pekas Antonio Nusa ut som ett namn klubben följer.

Enligt uppgifter har Premier League-klubben RB Leipzig-yttern på radarn inför transferfönstret.



Nusa, 21, anslöt till Leipzig från Club Brügge sommaren 2024 och har stått för fyra mål och tre assist på 30 framträdanden i Bundesliga den här säsongen.

Norrmannen har kontrakt med Leipzig till 2029.