Uppgifter: Liverpool överväger Antonio Nusa
Liverpool jagar offensiv förstärkning inför nästa säsong.
Nu uppges RB Leipzigs norske ytter Antonio Nusa finnas med på klubbens önskelista.
Enligt uppgifter har Premier League-klubben RB Leipzig-yttern på radarn inför transferfönstret.
Enligt uppgifter har Premier League-klubben RB Leipzig-yttern på radarn inför transferfönstret.
Nusa, 21, anslöt till Leipzig från Club Brügge sommaren 2024 och har stått för fyra mål och tre assist på 30 framträdanden i Bundesliga den här säsongen.
Norrmannen har kontrakt med Leipzig till 2029.
