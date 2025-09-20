Benfica vann med 3–0 mot AVS

Benficas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Georgiy Sudakov matchvinnare för Benfica

Benfica tog ledningen mot AVS på bortaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr på lördagen slutade 3–0.

Segern var Benficas fjärde på de senaste fem matcherna.

AVS–Benfica – mål för mål

Gästande Benfica tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Georgiy Sudakov. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Vangelis Pavlidis träff på straff och ökade ledningen för Benfica.

Benfica gjorde också 0–3 genom Franjo Ivanovic i 64:e minuten.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för AVS är Estrela. Lagen möts lördag 27 september 19.00. Benfica tar sig an Rio Ave hemma tisdag 23 september 21.15.

AVS–Benfica 0–3 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (45) Georgiy Sudakov, 0–2 (59) Vangelis Pavlidis, 0–3 (64) Franjo Ivanovic.

Varningar, AVS: Simao. Benfica: Antonio Silva.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AVS: 0-1-4

Benfica: 4-1-0

Nästa match:

AVS: Estrela Amadora, borta, 27 september

Benfica: Rio Ave, hemma, 23 september