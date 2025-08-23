Benfica vann mot Tondela på Estádio da Luz
- Benfica-seger med 3–0 mot Tondela
- Franjo Ivanovic avgjorde för Benfica
- Andra raka segern för Benfica
I första halvlek tog Benfica greppet om hemmamatchen mot Tondela på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr slutade 3–0.
Benfica tog därmed andra raka segern, efter 1–0 mot Estrela i premiären.
Alverca nästa för Benfica
Matchen var mållös till Benfica tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Franjo Ivanovic.
Benfica gjorde också 2–0 strax före paus, genom Fredrik Aursnes. I 90:e minuten gjorde Gianluca Prestianni också 3–0.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.
Nästa motstånd för Benfica är Alverca. Lagen möts söndag 31 augusti 19.00.
Benfica–Tondela 3–0 (2–0)
Primeira Liga herr, Estádio da Luz
Mål: 1–0 (31) Franjo Ivanovic, 2–0 (42) Fredrik Aursnes, 3–0 (90) Gianluca Prestianni.
Varningar, Benfica: Nicolas Otamendi, Enzo Barrenechea. Tondela: Valdemiro Pinto Domingos, Tiago Manso.
Nästa match:
Benfica: Alverca, borta, 31 augusti
