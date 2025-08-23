Benfica-seger med 3–0 mot Tondela

Franjo Ivanovic avgjorde för Benfica

Andra raka segern för Benfica

I första halvlek tog Benfica greppet om hemmamatchen mot Tondela på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr slutade 3–0.

Benfica tog därmed andra raka segern, efter 1–0 mot Estrela i premiären.

Alverca nästa för Benfica

Matchen var mållös till Benfica tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel, genom Franjo Ivanovic.

Benfica gjorde också 2–0 strax före paus, genom Fredrik Aursnes. I 90:e minuten gjorde Gianluca Prestianni också 3–0.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 februari.

Nästa motstånd för Benfica är Alverca. Lagen möts söndag 31 augusti 19.00.

Benfica–Tondela 3–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Luz

Mål: 1–0 (31) Franjo Ivanovic, 2–0 (42) Fredrik Aursnes, 3–0 (90) Gianluca Prestianni.

Varningar, Benfica: Nicolas Otamendi, Enzo Barrenechea. Tondela: Valdemiro Pinto Domingos, Tiago Manso.

Nästa match:

Benfica: Alverca, borta, 31 augusti