Benfica vann med 1–0 totalt

Kerem Akturkoglu matchvinnare för Benfica

Benfica utan insläppt mål

Benfica tog hem Champions League Play off mot Fenerbahce. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på onsdagen. Matchen slutade 1–0 till Benfica, vilket betyder att Benfica står som segrare med totala resultatet 1–0.

Kerem Akturkoglu blev matchhjälte efter 35 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Benfica–Fenerbahce – mål för mål

Benfica–Fenerbahce 1–0 (1–0), 1–0 totalt

Champions League Play off, Estadio do Sport Lisboa e Benfica

Mål: 1–0 (35) Kerem Akturkoglu.

Varningar, Benfica: Antonio Silva, Leandro Barreiro. Fenerbahce: Sofyan Amrabat, Caglar Soyuncu, Talisca.