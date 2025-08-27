Benfica vidare till gruppspelet
- Benfica vann med 1–0 totalt
- Kerem Akturkoglu matchvinnare för Benfica
- Benfica utan insläppt mål
Benfica tog hem Champions League Play off mot Fenerbahce. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på onsdagen. Matchen slutade 1–0 till Benfica, vilket betyder att Benfica står som segrare med totala resultatet 1–0.
Kerem Akturkoglu blev matchhjälte efter 35 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Benfica–Fenerbahce – mål för mål
Benfica–Fenerbahce 1–0 (1–0), 1–0 totalt
Champions League Play off, Estadio do Sport Lisboa e Benfica
Mål: 1–0 (35) Kerem Akturkoglu.
Varningar, Benfica: Antonio Silva, Leandro Barreiro. Fenerbahce: Sofyan Amrabat, Caglar Soyuncu, Talisca.
