Klart: Stjärnan tillbaka i tyska landslaget – beskedet i dag
Manuel Neuer har inte varit med i tyska landslaget på två år.
Men stjärnmålvakten gör comeback inför VM.
Det står klart under torsdagen.
Efter att ha vaktat målet på svensk mark under U21-EM 2009 fick Manuel Neuer göra VM-debut året därpå när Tyskland tog sig till semifinal och en bronspeng mot Uruguay i Sydafrika 2010.
Därefter har Neuer gjort ytterligare tre VM (2014, 2018 och 2022).
Nu står det klart att han kommer medverka i sitt femte VM. För trots att 40-åringen inte varit en del av tyska landslaget sedan EM för två somrar sedan är han uttagen i tyska VM-truppen. Det står klart under torsdagen.
Här är hela tyska VM-truppen:
Målvakter: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel
Defensiva spelare: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw
Offensiva spelare: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamiew Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sane, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade
