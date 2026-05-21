Klart: Stjärnan tillbaka i tyska landslaget – beskedet i dag

Manuel Neuer har inte varit med i tyska landslaget på två år.

Men stjärnmålvakten gör comeback inför VM.

Det står klart under torsdagen.

Efter att ha vaktat målet på svensk mark under U21-EM 2009 fick Manuel Neuer göra VM-debut året därpå när Tyskland tog sig till semifinal och en bronspeng mot Uruguay i Sydafrika 2010.

Därefter har Neuer gjort ytterligare tre VM (2014, 2018 och 2022).

Nu står det klart att han kommer medverka i sitt femte VM. För trots att 40-åringen inte varit en del av tyska landslaget sedan EM för två somrar sedan är han uttagen i tyska VM-truppen. Det står klart under torsdagen.

Här är hela tyska VM-truppen:

Målvakter: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel

Defensiva spelare: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw

Offensiva spelare: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamiew Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sane, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade