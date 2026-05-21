Uppgifter: Max Mölder har gjort sitt i Östers IF

Det stormar kring Östers IF och Max Mölder.

Nu kommer huvudtränaren att lämna Växjö-klubben.

Det rapporterar Fotbollskanalen.

Efter söndagens 4-1-förlust mot nykomlingen Ljungskile riktade Östers huvudtränare, Max Mölder, kritik mot sina egna spelare.

När superettan-klubben tränade under torsdagen var det inte Mölder som ledde träningen, utan den assisterande tränaren Daniel Friberg.

Detta skriver Fotbollskanalen beror på att huvudtränaren har gjort sitt i klubben, efter mindre än ett halvår. Sajten skriver vidare att det pågår samtal mellan Mölder och ledningen i Öster angående avskedet. Däremot ska beslutet om entledigandet vara fastslaget.

De leder Öster efter Mölder

Vidare sägs akademichef Christian Järdler och den assisterande-tränaren Friberg ha fått frågan om att leda Öster under den närmsta framtiden, innan man har anställt en permanent ersättare. Det ska den förstnämnda dock ha tackat nej till. I stället uppges Friberg och P19-tränaren Johan Karlsson leda Öster under den närmsta tiden.

Under de åtta inledande omgångarna av superettan har Östers IF spelat in elva poäng och befinner sig på en tiondeplats i tabellen.