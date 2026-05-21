Uppgifter: Max Mölder har gjort sitt i Östers IF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det stormar kring Östers IF och Max Mölder.
Nu kommer huvudtränaren att lämna Växjö-klubben.
Det rapporterar Fotbollskanalen.
Efter söndagens 4-1-förlust mot nykomlingen Ljungskile riktade Östers huvudtränare, Max Mölder, kritik mot sina egna spelare.
När superettan-klubben tränade under torsdagen var det inte Mölder som ledde träningen, utan den assisterande tränaren Daniel Friberg.
Detta skriver Fotbollskanalen beror på att huvudtränaren har gjort sitt i klubben, efter mindre än ett halvår. Sajten skriver vidare att det pågår samtal mellan Mölder och ledningen i Öster angående avskedet. Däremot ska beslutet om entledigandet vara fastslaget.
De leder Öster efter Mölder
Vidare sägs akademichef Christian Järdler och den assisterande-tränaren Friberg ha fått frågan om att leda Öster under den närmsta framtiden, innan man har anställt en permanent ersättare. Det ska den förstnämnda dock ha tackat nej till. I stället uppges Friberg och P19-tränaren Johan Karlsson leda Öster under den närmsta tiden.
Under de åtta inledande omgångarna av superettan har Östers IF spelat in elva poäng och befinner sig på en tiondeplats i tabellen.
Den här artikeln handlar om: