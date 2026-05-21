Hellbergs första ord efter finalbeskedet: ”Trött i skallen”

Middlesbrough har tilldelats platsen i playoff-finalen efter ”Spygate”-skandalen.

Nu uttalar sig ”Boro”-tränaren Kim Hellberg för första gången sedan EFL:s finalbesked.

– Det har varit en galen tid, säger han under en pressträff.

På lördag ska den svenska tränaren Kim Hellberg och hans Middlesbrough tävla med Hull City om en plats i Premier League. De två lagen drabbar samman i vad som i folkmun brukar kallas för ”fotbollens mest lukrativa match”, där en seger kan bli värd upp emot 2,5 miljarder svenska kronor.

Det handlar alltså om playoff-finalen i The Championship, som har avspark klockan 16.30 svensk tid på Wembley Stadium.

Däremot hade inte ”Boro” spelat lördagens final om det inte vore för det mycket omtalade ”Spygate” som summerat handlar om att en anställd i Southamptons stab spionerade på en Middlesbrough-träning inför en av två semifinaler – som ”The Saints” kom att vinna.

Efter beskedet om att Southampton uteslöts ur playoff-turneringen och Middlesbrough tilldelades finalplatsen har det varit tyst från Kim Hellberg och hans stab. Detta fram till nu.

”Försökte vara ärlig och öppen – handlade aldrig om något annat”

Under en presskonferens, som livesändes på Middlesbroughs Youtube-kanal, berättar den förre Hammarby-tränaren om de senaste dagarna.

– Det är mycket känslor. Det har varit en galen tid. Det har varit mycket känslor och nu är jag glad över att vara här, säger han och bemöter utfallet av EFL:s utredning:

– Det är inte upp till mig att bestämma straff. Jag pratade heller aldrig om straff när jag pratade om det tidigare. Jag pratade om mina känslor och fotboll är känslor. Jag försökte vara ärlig och öppen med mina känslor. Det handlade aldrig om något annat. Ni kan kolla på det igen. Det var det jag pratade om. Jag har inget att göra med beslutet och straffet eller vad som är rätt och fel, förklarar Hellberg.

Oaktat hur ”Boro” fick finalplatsen berättar Hellberg att den senaste tiden har tagit på honom mentalt.

– Det är speciellt, då det har varit så många upp- och nedgångar med känslor, så jag är trött i skallen. Det har också varit en väldigt lång säsong för mig, då jag började i februari förra året. Jag tror att jag hade två veckors paus under sommaren, så det har varit en väldigt lång säsong och så är det för alla. Nu försöker vi förbereda oss och det var först i dag jag kände att det är dags för tävlingsmatch igen. Nu har vi börjat förbereda oss, börjat titta på och prata om Hull, avslutar Hellberg.