AIK-seger med 1–0 mot Degerfors

Bersant Celina avgjorde för AIK

Andra raka nederlaget för Degerfors

Målet i andra halvleken blev matchens enda när AIK vann med 1–0 (0–0) borta mot Degerfors i Allsvenskan.

Degerfors–AIK – mål för mål

Degerfors har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan AIK har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–4 i målskillnad. Det här var Degerfors femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s sjunde uddamålsseger.

AIK:s nya tabellposition är fjärde plats, medan Degerfors är på 15:e plats.

När lagen möttes senast vann AIK med 3–0.

Degerfors möter Malmö FF i nästa match borta söndag 31 augusti 14.00. AIK möter samma dag Sirius hemma.

Degerfors–AIK 0–1 (0–0)

Allsvenskan, Stora Valla

Mål: 0–1 (11) Bersant Celina.

Varningar, Degerfors: Christos Gravius, Philippe Ndinga Ossiabadjouo. AIK: Eskil Edh.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Degerfors: 0-2-3

AIK: 1-2-2

Nästa match:

Degerfors: Malmö FF, borta, 31 augusti

AIK: IK Sirius, hemma, 31 augusti