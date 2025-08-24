Bersant Celina målskytt när AIK sänkte Degerfors
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- AIK-seger med 1–0 mot Degerfors
- Bersant Celina avgjorde för AIK
- Andra raka nederlaget för Degerfors
Målet i andra halvleken blev matchens enda när AIK vann med 1–0 (0–0) borta mot Degerfors i Allsvenskan.
Degerfors–AIK – mål för mål
Degerfors har två oavgjorda och tre förluster och 2–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan AIK har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 2–4 i målskillnad. Det här var Degerfors femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s sjunde uddamålsseger.
AIK:s nya tabellposition är fjärde plats, medan Degerfors är på 15:e plats.
När lagen möttes senast vann AIK med 3–0.
Degerfors möter Malmö FF i nästa match borta söndag 31 augusti 14.00. AIK möter samma dag Sirius hemma.
Degerfors–AIK 0–1 (0–0)
Allsvenskan, Stora Valla
Mål: 0–1 (11) Bersant Celina.
Varningar, Degerfors: Christos Gravius, Philippe Ndinga Ossiabadjouo. AIK: Eskil Edh.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Degerfors: 0-2-3
AIK: 1-2-2
Nästa match:
Degerfors: Malmö FF, borta, 31 augusti
AIK: IK Sirius, hemma, 31 augusti
Den här artikeln handlar om: