BK Häcken Utveckling besegrade Mallbacken efter Eyrun Hjartardottirs dubbel

BK Häcken Utveckling-seger med 3–0 mot Mallbacken

BK Häcken Utvecklings Eyrun Hjartardottir tvåmålsskytt

Tess Olausson avgjorde för BK Häcken Utveckling

Det blev BK Häcken Utveckling som gick segrande ur mötet med Mallbacken i Elitettan på hemmaplan, med 3–0 (2–0).

Eyrun Hjartardottir tvåmålsskytt för BK Häcken Utveckling

BK Häcken Utveckling gjorde första målet. Tess Olausson gjorde målet, redan i 15:e minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Eyrun Hjartardottir. Till slut kom också 3–0 genom Eyrun Hjartardottir i 73:e minuten.

BK Häcken Utveckling ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Mallbacken är på tionde plats. Så sent som den 15 augusti låg Mallbacken på 14:e plats i tabellen.

I nästa match, lördag 13 september, har BK Häcken Utveckling Umeå borta på Umeå Energi Arena 15.00, medan Mallbacken spelar hemma mot Team TG 13.00.

BK Häcken Utveckling–Mallbacken 3–0 (2–0)

Elitettan, Gothia Park

Mål: 1–0 (15) Tess Olausson, 2–0 (31) Eyrun Hjartardottir, 3–0 (73) Eyrun Hjartardottir.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken Utveckling: 3-0-2

Mallbacken: 2-0-3

Nästa match:

BK Häcken Utveckling: Umeå IK FF, borta, 13 september

Mallbacken: Team TG FF, hemma, 13 september