BK Häcken Utveckling hämtade i kapp underläge och kryssade mot Umeå

Umeå och BK Häcken Utveckling kryssade

Nova Kjellman kvitterade i 80:e minuten

Umeå nu första, BK Häcken Utveckling på åttonde plats

I halvtid ledde Umeå matchen på hemmaplan i Elitettan mot BK Häcken Utveckling med 1–0. Men i andra halvlek jobbade sig BK Häcken Utveckling in i matchen, och kvitterade till slut. Matchen slutade 2–2.

Det var Umeås 17:e match, och laget är fortfarande obesegrat den här säsongen efter tolv vinster och fem oavgjorda matcher.

Umeå–BK Häcken Utveckling – mål för mål

Umeå tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Agnes Brännström. Direkt efter pausen slog Tora Lindskog till och kvitterade för BK Häcken Utveckling.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Nicole Robertson och gav Umeå ledningen.

Nova Kjellman kvitterade för BK Häcken Utveckling i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Det här var Umeås femte oavgjorda match den här säsongen.

För hemmalaget betyder resultatet första plats i tabellen. BK Häcken Utveckling är på åttonde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Umeå Kif Örebro på Behrn Arena 13.00. BK Häcken Utveckling tar sig an Trelleborg hemma 16.00.

Umeå–BK Häcken Utveckling 2–2 (1–0)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 1–0 (44) Agnes Brännström, 1–1 (48) Tora Lindskog, 2–1 (62) Nicole Robertson, 2–2 (80) Nova Kjellman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå: 2-3-0

BK Häcken Utveckling: 3-1-1

Nästa match:

Umeå: Kif Örebro, borta, 20 september

BK Häcken Utveckling: Trelleborgs FF, hemma, 20 september