Blackburn avgjorde i andra halvlek mot Millwall

Blackburn-seger med 2–1 mot Millwall

Avgörande målet kom i 85:e minuten.

Blackburns Mathias Joergensen tvåmålsskytt

Blackburn vann bortamatchen i Championship mot Millwall på lördagen. Matchen slutade 1–2 (0–0) efter att Blackburn avgjort matchen i andra halvlek.

Segermålet för Blackburn stod Mathias Joergensen för efter 85 minuter.

Millwall–Blackburn – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Luke Cundle 1–0 till Millwall i den 54:e minuten assisterad av Femi Azeez. I den 59:e minuten fick Millwall Zak Sturge utvisad. Mathias Joergensen kvitterade för Blackburn på passning från Ryan Alebiosu i 80:e minuten. Och med fem minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Mathias Joergensen efter förarbete från Ryoya Morishita. Därmed hade laget vänt matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Blackburn med 2–0.

I nästa match möter Millwall Ipswich borta och Blackburn möter Middlesbrough hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 mars 13.30.

Millwall–Blackburn 1–2 (0–0)

Championship, The Den

Mål: 1–0 (54) Luke Cundle (Femi Azeez), 1–1 (80) Mathias Joergensen (Ryan Alebiosu), 1–2 (85) Mathias Joergensen (Ryoya Morishita).

Varningar, Blackburn: Tom Atcheson.

Utvisningar, Millwall: Zak Sturge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 4-0-1

Blackburn: 1-1-3

Nästa match:

Millwall: Ipswich Town FC, borta, 21 mars 13.30

Blackburn: Middlesbrough FC, hemma, 21 mars 13.30