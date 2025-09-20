Blessing Asumang Dankwah i målform – Örebro vann mot Brage

Örebro segrade – 5–4 mot Brage

Örebros avgörande i 90:e minuten.

Blessing Asumang Dankwah gjorde två mål för Örebro

Örebro vann på bortaplan mot Brage i Superettan. 4–5 (0–3) slutade lördagens match.

Hasan Dana slog till på tilläggstid och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Hasan Dana gjorde matchvinnande målet

Örebro tog ledningen i 25:e minuten, genom Blessing Asumang Dankwah.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter en knapp halvtimmes spel, ännu en gång genom Blessing Asumang Dankwah.

Örebro ökade ledningen till 0–3 i 31:a minuten. I 54:e minuten nätade Amar Muhsin, och reducerade åt Brage.

I 60:e minuten reducerade Brage på nytt genom Amar Muhsin på straff.

Örebros Antonio Yakoub gjorde 2–4 i 70:e minuten.

Reduceringen till 3–4 kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Anton Lundin slog till och gjorde mål för Brage.

3–5-målet för Örebro kom direkt därefter när Hasan Dana på stopptid gjorde mål.

Brage reducerade till 4–5 direkt därefter genom Filip Trpcevski. Fler mål än så blev det inte för Brage.

Det här var Brages fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Resultatet innebär att Brage ligger kvar på åttonde plats och Örebro på 15:e plats i tabellen.

I nästa match, onsdag 24 september 19.00, har Brage GIF Sundsvall hemma på Borlänge Energi Arena, medan Örebro spelar hemma mot Varberg.

Brage–Örebro 4–5 (0–3)

Superettan, Borlänge Energi Arena

Mål: 0–1 (25) Blessing Asumang Dankwah, 0–2 (29) Blessing Asumang Dankwah, 0–3 (31) Självmål, 1–3 (54) Amar Muhsin, 2–3 (60) Amar Muhsin, 2–4 (70) Antonio Yakoub, 3–4 (88) Anton Lundin, 3–5 (90) Hasan Dana, 4–5 (90) Filip Trpcevski.

Varningar, Brage: Jacob Stensson, Lorik Konjuhi, Noah Åstrand John, Amar Muhsin. Örebro: John Stenberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brage: 2-1-2

Örebro: 2-1-2

Nästa match:

Brage: GIF Sundsvall, hemma, 24 september

Örebro: Varbergs BoIS, hemma, 24 september