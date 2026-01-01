Bobby Clark matchhjälte för Derby County mot Middlesbrough

Derby County vann med 1–0 mot Middlesbrough

Bobby Clark matchvinnare för Derby County

Andra förlusten i följd för Middlesbrough

Derby County vann med 1–0 (0–0) hemma mot Middlesbrough i Championship. Matchens enda mål stod Bobby Clark för i andra halvleken.

Det här var femte gången den här säsongen som Derby Countys målvakter höll nollan.

Wrexham nästa för Derby County

Derby County har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Middlesbrough har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–5 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Middlesbrough med 2–1.

Derby County möter Wrexham i nästa match hemma söndag 4 januari 16.00. Middlesbrough möter samma dag Southampton hemma.

Derby County–Middlesbrough 1–0 (0–0)

Championship, Pride Park

Mål: 1–0 (70) Bobby Clark (Lars-Jørgen Salvesen).

Varningar, Derby County: Callum Elder, Lars-Jørgen Salvesen. Middlesbrough: Matt Targett, Alex Gilbert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Derby County: 2-2-1

Middlesbrough: 1-1-3

Nästa match:

Derby County: Wrexham AFC, hemma, 4 januari 16.00

Middlesbrough: Southampton FC, hemma, 4 januari 16.00