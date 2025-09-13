Borglund och Bylund klev fram borta mot Sollentuna

IFK Lidingö-seger med 2–1 mot Sollentuna

IFK Lidingös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tredje raka förlusten för Sollentuna

IFK Lidingö vann en målmässigt borta mot Sollentuna i division 1 norra dam på lördagen. 1–2 (0–1) slutade matchen.

IFK Lidingös tränare Kianoosh Mostaghimi om matchen:

– En bra match som kunde ha slutat med fler mål för oss om vi hade tagit vara på våra chanser. Vi stoppade Sollentunas överbelastning på kanterna och hotade offensivt i djupled, vilket gav utdelning. Efter vårt första mål tryckte Sollentuna på och skapade en fin chans, men vi stod emot och tog över kontrollen. I andra halvlek släppte vi in ett mål på hörna, men vi fortsatte arbeta enligt vårt arbetssätt och fick också utdelning framåt. En stark insats av samtliga spelare.

Segern var IFK Lidingös sjätte på de senaste sju matcherna.

Sollentuna–IFK Lidingö – mål för mål

Astrid Borglund och Tuva Bylund gjorde mål för IFK Lidingö, och Saga Stork för Sollentuna.

Det här var Sollentunas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IFK Lidingös sjunde uddamålsseger.

Sollentuna stannar därmed på åttonde plats, och IFK Lidingö på femte plats, i tabellen.

Lördag 20 september spelar Sollentuna hemma mot Heffnersklubban 14.00 och IFK Lidingö mot Gefle hemma 13.00 på Lidingövallen.