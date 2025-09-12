Bosnic och Chibeze Eze avgjorde när FC Trollhättan slog Skövde AIK

FC Trollhättan vann med 2–1 mot Skövde AIK

Destiny Chibeze Eze avgjorde för FC Trollhättan

Seger nummer 5 för FC Trollhättan

FC Trollhättan tog till slut hem segern mot Skövde AIK i matchen på Södermalms IP på fredagen. Matchen i Ettan södra herr slutade 1–2 (1–1). Destiny Chibeze Eze blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 57 minuter.

Skövde AIK–FC Trollhättan – mål för mål

Gästande FC Trollhättan startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Semir Bosnic gjorde målet, redan i 15:e minuten. Målet var Semir Bosnics femte i Ettan södra herr.

Skövde AIK kvitterade till 1–1 i 22:a minuten, när Samuel Sörman fick träff. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Destiny Chibeze Eze träff och avgjorde matchen.

Skövde AIK har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan FC Trollhättan har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–11 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att FC Trollhättan nu ligger på tolfte plats. Skövde AIK är på nionde plats.

När lagen möttes senast vann FC Trollhättan med 6–1.

Nästa motstånd för Skövde AIK är Rosengård. FC Trollhättan tar sig an Oskarshamn borta. Båda matcherna spelas lördag 20 september 16.00.

Skövde AIK–FC Trollhättan 1–2 (1–1)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 0–1 (15) Semir Bosnic, 1–1 (22) Samuel Sörman, 1–2 (57) Destiny Chibeze Eze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Skövde AIK: 1-2-2

FC Trollhättan: 2-1-2

Nästa match:

Skövde AIK: FC Rosengård 1917, borta, 20 september

FC Trollhättan: Oskarshamns AIK, borta, 20 september