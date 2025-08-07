Besiktas-seger med 4–1 mot St Patricks

Tammy Abraham gjorde tre mål för Besiktas

Simon Power nätade för St Patricks

Besiktas vann den första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr. Laget segrade på bortaplan mot St Patricks på torsdagen med 4–1 (4–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Tammy Abraham med tre mål för Besiktas

Gästerna Besiktas gjorde första målet. Joao Mario slog till, redan i åttonde minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Tammy Abraham, i 14:e minuten.

Besiktas gjorde 0–3 i 23:e minuten, återigen genom Tammy Abraham.

Besiktas gjorde också 0–4 strax före halvtidsvilan, genom Tammy Abraham på straff som med målet fullbordade sitt hattrick. Direkt efter pausen nätade Simon Power och reducerade åt St Patricks. Men mer än så orkade St Patricks inte med.

St Patricks–Besiktas 1–4 (0–4)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (8) Joao Mario, 0–2 (14) Tammy Abraham, 0–3 (23) Tammy Abraham, 0–4 (43) Tammy Abraham, 1–4 (49) Simon Power.

Varningar, St Patricks: Jake Mulraney. Besiktas: Demir Tiknaz.