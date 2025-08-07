Bra start för Besiktas efter seger mot St Patricks med 4–1
- Besiktas-seger med 4–1 mot St Patricks
- Tammy Abraham gjorde tre mål för Besiktas
- Simon Power nätade för St Patricks
Besiktas vann den första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr. Laget segrade på bortaplan mot St Patricks på torsdagen med 4–1 (4–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.
Gästerna Besiktas gjorde första målet. Joao Mario slog till, redan i åttonde minuten.
Laget ökade ledningen till 0–2 tidigt i matchen, genom Tammy Abraham, i 14:e minuten.
Besiktas gjorde 0–3 i 23:e minuten, återigen genom Tammy Abraham.
Besiktas gjorde också 0–4 strax före halvtidsvilan, genom Tammy Abraham på straff som med målet fullbordade sitt hattrick. Direkt efter pausen nätade Simon Power och reducerade åt St Patricks. Men mer än så orkade St Patricks inte med.
St Patricks–Besiktas 1–4 (0–4)
Conference League Tredje kvalomgången herr
Mål: 0–1 (8) Joao Mario, 0–2 (14) Tammy Abraham, 0–3 (23) Tammy Abraham, 0–4 (43) Tammy Abraham, 1–4 (49) Simon Power.
Varningar, St Patricks: Jake Mulraney. Besiktas: Demir Tiknaz.
