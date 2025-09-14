Brage segrade mot Bergnäset på Borlänge Energi Arena

Brage vann med 3–0 mot Bergnäset

Andra raka segern för Brage

Brages tolfte seger

Brage tog greppet om hemmamatchen mot Bergnäset på söndagen redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i division 1 norra dam slutade 3–0.

Därmed har Brage fyra raka segrar på hemmaplan.

Huge nästa för Brage

Målgörare för Brage var Robyn Decker, Ella Foberg och Hanna Torstensson.

Det här betyder att Brage ligger kvar på tredje plats i tabellen, och Bergnäset sist, på 14:e plats.

Lördag 20 september 13.00 spelar Brage borta mot Huge. Bergnäset möter Karlberg hemma på JIAB-vallen söndag 21 september 13.00.