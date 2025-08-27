Brann lyckades bärga segern i andra matchen mot Larnaca
- Brann vann med 4–0 mot Larnaca
- Niklas Castro avgjorde för Brann
- Andra raka segern för Brann
Segern på bortaplan med 4–0 (1–0) i andra matchen gör att Brann har vunnit matchserien mot Larnaca i Europa League Play off. Brann vann totalt med 2-0 i matcher.
Larnaca–Brann – mål för mål
I den 39:e minuten blev Larnacas Enric Saborit utvisad.
Brann tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Niklas Castro. I 69:e minuten nätade Mads Hansen, och gjorde 0–2.
I den 75:e minuten ökade Fredrik Knudsen ledningen ytterligare.
I 87:e minuten gjorde Joachim Soltvedt också 0–4.
Larnaca–Brann 0–4 (0–1)
Europa League Play off
Mål: 0–1 (45) Niklas Castro, 0–2 (69) Mads Hansen, 0–3 (75) Fredrik Knudsen, 0–4 (87) Joachim Soltvedt.
Varningar, Brann: Mathias Dyngeland, Jakob Lungi Sorensen.
Utvisningar, Larnaca: Enric Saborit.
