Brann vann med 4–0 mot Larnaca

Niklas Castro avgjorde för Brann

Andra raka segern för Brann

Segern på bortaplan med 4–0 (1–0) i andra matchen gör att Brann har vunnit matchserien mot Larnaca i Europa League Play off. Brann vann totalt med 2-0 i matcher.

Larnaca–Brann – mål för mål

I den 39:e minuten blev Larnacas Enric Saborit utvisad.

Brann tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Niklas Castro. I 69:e minuten nätade Mads Hansen, och gjorde 0–2.

I den 75:e minuten ökade Fredrik Knudsen ledningen ytterligare.

I 87:e minuten gjorde Joachim Soltvedt också 0–4.

Larnaca–Brann 0–4 (0–1)

Europa League Play off

Mål: 0–1 (45) Niklas Castro, 0–2 (69) Mads Hansen, 0–3 (75) Fredrik Knudsen, 0–4 (87) Joachim Soltvedt.

Varningar, Brann: Mathias Dyngeland, Jakob Lungi Sorensen.

Utvisningar, Larnaca: Enric Saborit.