Här är Senegals trupp till VM 2026
Den 16 juni premiärspelar man mot Frankrike.
Nu har Senegal tagit ut sin till trupp till VM.

Så sent som i vintras vann man en mycket uppmärksammad final av de Afrikanska mästerskapen mot Marocko – som senare kom att tilldömas segern.
Nu har Senegal laddat om inför det stundande världsmästerskapet i Nordamerika.
Under torsdagen presenterade förbundskapten Pape Thiaw den trupp som ska möta Frankrike, Norge och Irak i grupp I. Den innehåller bland annat namn som Sadio Mané, Kalidou Koulibaly och Nicolas Jackson.
Hela Senegals VM-trupp:
- Mory Diaw
- Samba Mballo
- Yehvann Diouf
- Krepin Diatta
- Moussa Niakhaté
- Kalidou Koulibaly
- Abdoulaye Seck
- Antoine Mendy
- Moustapha Mbow
- El Hadji Malick Diouf
- Mamoudou Sarr
- Ismel Jakobs
- Ilay Camara
- Idrissa Gana Gueye
- Papa Gueye
- Lamine Camara
- Habid Diarra
- Pathe Ciss
- Pape Matar Sarr
- Bara Sapoko Ndiaye
- Sadio Mané
- Ismaila Sarr
- Iliman Ndiaye
- Assane Diao
- Ibrahim Mbaye
- Nicolas Jackson
- Bamba Dieng
- Cherif Ndiaye
