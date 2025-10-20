Brentford tog kommandot från start mot West Ham

Brentford-seger med 2–0 mot West Ham

Igor Thiago matchvinnare för Brentford

West Hams andra raka förlust

Brentford hade greppet från start i matchen i Premier League mot West Ham på måndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) borta på London Stadium.

Liverpool nästa för Brentford

Igor Thiago gjorde 1–0 till gästerna Brentford i minut 43. Målet var Igor Thiagos femte i Premier League.

0–2-målet kom på stopptid när Mathias Jensen slog till och gjorde mål framspelad av Keane Lewis-Potter. 0–2-målet blev matchens sista.

Brentfords nya tabellposition är 13:e plats medan West Ham är på 19:e plats. Ett fint lyft för Brentford som låg på 17:e plats så sent som den 26 september.

Nästa motstånd för West Ham är Leeds. Lagen möts fredag 24 oktober 21.00 på Elland Road. Brentford tar sig an Liverpool hemma lördag 25 oktober 21.00.

West Ham–Brentford 0–2 (0–1)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (43) Igor Thiago, 0–2 (90) Mathias Jensen (Keane Lewis-Potter).

Varningar, West Ham: Crysencio Summerville. Brentford: Jordan Henderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 0-1-4

Brentford: 2-1-2

Nästa match:

West Ham: Leeds Utd, borta, 24 oktober

Brentford: Liverpool, hemma, 25 oktober