Brian Brobbey hjälte när Sunderland vände och vann

Sunderland vann med 3–2 mot Bournemouth

Brian Brobbey matchvinnare för Sunderland

Sunderlands sjätte seger

Sunderland låg under med 0–2 i hemmamatchen i Premier League mot Bournemouth. Men med mål i minut 30, minut 46 och minut 69 vände laget underläget och vann, med 3–2 (1–2) i lördagens match.

Brian Brobbey stod för Sunderlands avgörande mål efter 69 minuter.

Liverpool nästa för Sunderland

Bournemouth tog en tidig ledning när Amine Adli slog till redan i sjunde minuten.

I 15:e minuten slog Tyler Adams och såg till att laget ökade ledningen till 0–2.

Sunderland reducerade till 1–2 efter en halvtimmes spel genom Enzo Le Fee på straff.

Direkt efter pausen gjorde Bertrand Traore mål och kvitterade för Sunderland.

Sunderland gjorde också 3–2 i 69:e minuten när Brian Brobbey fick träff. Därmed hade Sunderland vänt matchen.

På stopptid fick Bournemouths Lewis Cook rött kort och laget fick spela de sista minuterna med en spelare mindre.

Det här var Sunderlands fjärde uddamålsseger den här säsongen.

För Sunderland gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Bournemouth är på nionde plats. Noteras kan att Bournemouth sedan den 1 november har tappat sju placeringar i tabellen.

Onsdag 3 december 21.15 spelar Sunderland borta mot Liverpool. Bournemouth möter Everton hemma på Vitality Stadium tisdag 2 december 20.30.

Sunderland–Bournemouth 3–2 (1–2)

Premier League

Mål: 0–1 (7) Amine Adli, 0–2 (15) Tyler Adams, 1–2 (30) Enzo Le Fee, 2–2 (46) Bertrand Traore, 3–2 (69) Brian Brobbey.

Varningar, Sunderland: Romaine Mundle, Robin Roefs, Omar Alderete, Nordi Mukiele, Trai Hume.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 2-2-1

Bournemouth: 1-1-3

Nästa match:

Sunderland: Liverpool, borta, 3 december

Bournemouth: Everton FC, hemma, 2 december