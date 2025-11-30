Brighton vann borta mot Nottingham Forest

Seger för Brighton med 2–0 mot Nottingham Forest

Maxim De Cuyper avgjorde för Brighton

Andra raka segern för Brighton

Brighton hade ledningen i halvtid mot Nottingham Forest på bortaplan på söndagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Premier League.

Nottingham Forest–Brighton – mål för mål

Maxim De Cuyper gav Brighton ledningen på tilläggstid i första halvlek.

0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Stefanos Tzimas slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Brighton ligger på femte plats i tabellen och Nottingham Forest är på 16:e plats. Noteras kan att Brighton sedan den 31 oktober har avancerat åtta placeringar i tabellen.

I nästa match möter Nottingham Forest Wolverhampton borta och Brighton möter Aston Villa hemma. Båda matcherna spelas onsdag 3 december 20.30.

Nottingham Forest–Brighton 0–2 (0–1)

Premier League, City Ground

Mål: 0–1 (45) Maxim De Cuyper, 0–2 (88) Stefanos Tzimas.

Varningar, Brighton: Mats Wieffer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Nottingham Forest: 2-1-2

Brighton: 3-1-1

Nästa match:

Nottingham Forest: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 3 december

Brighton: Aston Villa, hemma, 3 december