Cagliari tog hemmaseger mot Parma

Cagliari segrade – 2–0 mot Parma

Yerry Mina matchvinnare för Cagliari

Cagliaris starka defensiv briljerade

Cagliari tog greppet om hemmamatchen mot Parma redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och lördagens match i Serie A slutade 2–0.

Lecce nästa för Cagliari

Matchen förblev jämn målmässigt till Cagliari tog ledningen i 33:e minuten, genom Yerry Mina. Mattia Felici ökade Cagliaris ledning med knappa kvarten kvar. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Cagliari med 2–1.

Lagen möts på nytt den 1 mars.

I nästa match möter Cagliari Lecce borta på fredag 19 september 20.45. Parma möter Cremonese söndag 21 september 15.00 borta.

Cagliari–Parma 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (33) Yerry Mina, 2–0 (77) Mattia Felici.

Varningar, Cagliari: Gabriele Zappa, Alessandro Deiola, Sebastiano Esposito. Parma: Christian Ordonez.

Nästa match:

Cagliari: Lecce, borta, 19 september

Parma: Cremonese, borta, 21 september