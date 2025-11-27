Calabria och Swiderski blev matchvinnare hemma mot Sturm Graz

Panathinaikos segrade – 2–1 mot Sturm Graz

Davide Calabria matchvinnare för Panathinaikos

Andra raka segern för Panathinaikos

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Panathinaikos, som vann matchen hemma mot Sturm Graz i Europa League på torsdagen. 2–1 (1–1) slutade matchen. Davide Calabria slog till efter 74 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Panathinaikos–Sturm Graz – mål för mål

Karol Swiderski slog till med assist av Anass Zaroury redan i 18:e minuten och gav Panathinaikos en tidig ledning.

I 34:e minuten kvitterade Sturm Graz när Otar Kiteishvili slog till.

Det dröjde till den 74:e minuten innan Davide Calabria avgjorde matchen.

Det här var Panathinaikos andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sturm Graz andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Panathinaikos nu ligger på 14:e plats i tabellen och Sturm Graz är på 28:e plats.

Torsdag 11 december möter Panathinaikos Viktoria Plzen hemma 21.00 och Sturm Graz möter Röda Stjärnan hemma 18.45.

Panathinaikos–Sturm Graz 2–1 (1–1)

Europa League, Apostolos Nikolaidis

Mål: 1–0 (18) Karol Swiderski (Anass Zaroury), 1–1 (34) Otar Kiteishvili, 2–1 (74) Davide Calabria.

Varningar, Panathinaikos: Tasos Bakasetas, Sverrir Ingason, Karol Swiderski. Sturm Graz: Jon Stankovic, Tochi Chukwuani, Jeyland Mitchell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Panathinaikos: 3-0-2

Sturm Graz: 1-1-3

Nästa match:

Panathinaikos: FC Viktoria Plzen, hemma, 11 december

Sturm Graz: Röda Stjärnan, hemma, 11 december